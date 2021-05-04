Переговоры Джейхуна Байрамова и главы МИД Грузии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился сегодня с находящимся в Баку с визитом грузинским коллегой Давидом Залкалиани. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, в ходе встречи министры провели переговоры сначала один на один, затем в расширенном составе, с участием делегаций.