Переговоры Джейхуна Байрамова и главы МИД Грузии
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился сегодня с находящимся в Баку с визитом грузинским коллегой Давидом Залкалиани. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.
Согласно сообщению, в ходе встречи министры провели переговоры сначала один на один, затем в расширенном составе, с участием делегаций.
Джейхун Байрамов отметил, что нынешний визит грузинской делегации стал хорошей возможностью продолжить политический диалог между двумя странами.
В свою очередь Давид Залкалиани сказал, что между премьер-министром Грузии и президентом Азербайджана состоялась очень продуктивная встреча, он подчеркнул важность дальнейшего углубления существующего стратегического сотрудничества между странами.
Грузинский министр также сказал о поддержке Грузией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, отметил поддержку Азербайджаном территориальной целостности Грузии.
Дж.Байрамов рассказал о новых реалиях в регионе после окончания 44-дневной Отечественной войны, существующих возможностях для взаимодействия.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня, включая развитие партнерства в экономической, гуманитарной, культурной, туристической и других сферах.