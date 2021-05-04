Шахла Гумбатова и Ирада Джавадова восстановлены в рядах Коллегии адвокатов

Сегодня состоялось очередное заседание Президиума Коллегии адвокатов в формате видеоконференции. Как сообщили haqqin.az в Коллегии, на заседании председатель Коллегии Анар Багиров рассказал о текущей деятельности ведомства, об усилении материально-технической базы адвокатских структур с целью улучшения деятельности адвокатов.

На заседании также было принято решение, руководствуясь принципом гуманизма, в преддверии праздника Рамазан, отказавшись от исков в суд об исключении из членов Коллегии адвокатов, возобновить адвокатскую деятельность Ирады Джавадовой, Шахлы Гумбатовой и Тюркель Сулеймановой.

Напомним, адвокатская деятельность Шахлы Гумбатовой была приостановлена в 2019 году из-за того, что она представила в суд сфабрикованное доказательство. Помимо этого, Гумбатова более шести месяцев не платила членских взносов в Коллегию адвокатов. Также на основе поступившей от гражданина жалобы было сделано обращение в суд из-за нарушения Гумбатовой закона.