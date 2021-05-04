В Турции успешно запустили двигатель для танков видео
Запуск первого турецкого двигателя BATU, предназначенного для танков и иной бронетехники, завершился успешно. Об этом в своем Twitter написал глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
Он отметил, что двигателем BATU планируется оснастить и турецкий танк ALTAY.
«Оборонная промышленность Турции успешно развивается, в том числе в направлении разработки двигателей. Компания BMC Power создала двигатель BATU мощностью в 1500 л.с. для танков, БТР и иной военной техники. Двигатель разработали турецкие инженеры», - написал Демир.