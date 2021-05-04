Как сообщает Sputnik Армения, Тер-Петросян раскрыл подробности встречи с Кочаряном и Саргсяном, прошедшей 25 марта по его инициативе.

По словам Тер-Петросяна, он подготовил текст заявления, в котором отмечалось, что независимо от принципиальных разногласий и острых противоречий в прошлом, осознавая ответственность за судьбу страны, не претендуя на то, чтобы занять какую-либо должность в новой системе власти, три президента должны участвовать в предстоящих выборах по единому пропорциональному списку в составе блока "Альянс национального согласия".

Однако обсуждение не состоялось, поскольку Кочарян сразу отклонил это предложение, мотивируя сугубо моральными соображениями: тем самым он предаст созданное им "Движение по спасению Армении". Что касается Саргсяна, то он не высказал своего мнения на этот счет.

"Сейчас я вновь повторяю свое предложение, поскольку уверен, что при соответствующем общественном давлении это вполне реализуемая программа, которая, пожалуй, является единственным выходом во избежание новых бедствий. Долг всего армянства - осознать, что воспроизведение режима Пашиняна куда опаснее для Армении, чем возможные или предполагаемые угрозы, исходящие от Азербайджана и Турции", - подчеркнул он.