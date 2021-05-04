В Иране успешно протестировали суперкомпьютер «Симург»

Разрабатываемый в Иране суперкомпьютер «Симург» производительностью не менее квадриллиона операций в секунду прошел успешное тестирование, сообщил министр информации и коммуникационных технологий страны Мохаммад Джавад Азари Джахроми, передает РИА Новости.

«Искусственный интеллект - это движущая сила будущей экономики в Иране и мире. Иранская молодежь сумела создать суперкомпьютер «Симург» с необходимой им мощностью обработки, измеряющейся в петафлопсах», - цитирует заявление министра агентство Tasnim.

Министр добавил, что официальное представление суперкомпьютера состоится в ближайшем будущем.

Один петафлопс составляет один квадриллион операций в секунду.