Эрдоган и Меркель провели переговоры

Канцлер Германии Ангела Меркель в режиме видеоконференции провела переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, лидеры обсудили ситуацию с пандемией, Сирию, Ливию, а также ситуацию вокруг Кипра. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер снова подчеркнула значение всеобъемлющих и конструктивных отношений между ЕС и Турцией", - цитирует ТАСС Зейберта.

"Канцлер и турецкий президент подчеркнули необходимость предоставления соразмерного доступа к гуманитарной помощи для находящегося в бедствии населения Сирии", - сказал также Зайберт.

По его словам, оба лидера были едины во мнении, что новое переходное правительство в Ливии следует поддержать в усилиях по улучшению ситуации со снабжением всем необходимым жителей страны и подготовить выборы "до конца года". Подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря.