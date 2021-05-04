Минздрав благодарит Zeytun Pharmaceuticals за помощь в борьбе с COVID

Министерство здравоохранения с благодарностью приняло 100 тысяч тест-наборов для тестирования на вирус COVID-19, безвозмездно предоставленных компанией Zeytun Pharmaceuticals, сообщили haqqın.az в пресс-службе министерства.

Президент Ильхам Алиев с первых дней начав проводить мероприятия по борьбе с вирусом COVID-19, определил в качестве основных задач охрану здоровья, социальное обеспечение граждан страны и дал поручение обратить внимание государственных структур и компаний частного сектора на эту сферу.

Компания Zeytun Pharmaceuticals с целью поддержки государства в предотвращении распространения коронавирусной инфекции нового типа в нашей стране и возможных осложнений бескорыстно представила Министерству здравоохранения 50 000 единиц "Covid-19 Extraction Kit Test" турецкого производства и 50 000 единиц " Rtgpcr Tespit Kit Test”.

Руководство Министерства здравоохранения высоко оценило поддержку Zeytun Pharmaceuticals в период борьбы с пандемией и выражает глубокую благодарность компании.