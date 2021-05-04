Гарибашвили Сахибе Гафаровой: «Грузия – друг Азербайджана и останется другом»

22:03

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с прибывшей в Азербайджан делегацией под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Как сообщает отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, спикер искренне приветствовала гостей и сказала, что Азербайджан и Грузия являются соседями и дружественными странами, и что их дружба имеет многовековую историю. Наши народы поддерживали друг друга на протяжении столетий. В Азербайджане проживает много грузин, а в Грузии – азербайджанцев. Они являются неотъемлемыми членами соответствующих обществ, играют роль некоего моста, соединяющего наши страны, между которыми существует стратегическое партнёрство и союзнические отношения. Подписанные между Азербайджаном и Грузией документы обеспечивают мощную правовую базу их сотрудничеству в разных сферах. Грузия является активным участником реализуемых Азербайджаном проектов, таких как нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан и газопровод Баку - Тбилиси - Эрзрум.

Сахиба Гафарова подчеркнула также плодотворное сотрудничество между двумя парламентами, в каждом из которых действуют группы дружбы. Сотрудничество развивается и в двусторонней, и в многосторонней плоскостях; делегации двух сторон успешно взаимодействуют в рамках международных межпарламентских структур. От своего имени и от имени депутатов азербайджанского парламента председатель Милли Меджлиса выразила Грузии признательность за поддержку Азербайджана во время 44-дневной Отечественной войны, добавив, что «нагорно-карабахский конфликт» остался в истории. Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева азербайджанская армия сама решила бывший конфликт, заодно и обеспечив исполнение четырёх резолюций Совета безопасности ООН. Азербайджан уже занимается восстановлением освобожденных территорий. Однако Армения не отходит от своей агрессивной политики и не выдаёт карты минных полей, что приводит к гибели и ранениям множества военнослужащих и гражданских лиц. Так Армения пытается воспрепятствовать восстановительным работам и возвращению вынужденных переселенцев в свои родные края. Подобное поведение Армении является большой угрозой развитию региона.