Пашинян заявил, что Саргсян предлагал Азербайджану половину Нагорного Карабаха

Как пишет Sputnik Армения, Пашинян напомнил об интервью Саргсяна, данном в ноябре 2016 года агентству "Россия сегодня".

В свое время бывший президент Армении Серж Саргсян был готов уступить Азербайджану до половины территории Нагорного Карабах а. Об этом исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сказал в ходе правительственного часа в парламенте.

"Саргсян говорит, что они были готовы сдать 7 районов Азербайджану. Но Азербайджан требовал больше. Саргсян говорит, что каждый раз Азербайджан выдвигал новые требования. Я вам больше скажу – Серж Саргсян давал Азербайджану еще больше, вплоть до половины Карабаха, но Азербайджан говорил "нет", – заявил Пашинян.

Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна он назвал предателями, которые "продали" Нагорный Карабах ради личных интересов: "Роберт Кочарян и Серж Саргсян, вы предатели родины! Мы боролись с вашим предательством. Вы даже во время войны продолжали свое предательство".

По словам Пашиняна, бывшие власти Армении на генетическом уровне вселили в армян страх к войне. Он напомнил фразу Саргсяна о том, что "плохие переговоры всегда лучше хорошей войны".

Пашинян также обвинил Кочаряна и Саргсяна в том, что они не готовили армию к войне, а Кочарян виновен еще и в том, что в 1998 году "выкинул Карабах" из переговорного процесса.

По мнению Пашиняна, именно прежние власти завели переговоры по урегулированию карабахского конфликта в тупик, в результате чего война с Азербайджаном стала неизбежной.