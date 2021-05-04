США неудачно испытали межконтинентальную баллистическую ракету

Командование глобальных ударов ВВС США объявило о неудачном испытании межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщается в Twitter военной структуры.

Ракету без боеголовки планировалось запустить с базы Ванденберг в Калифорнии в рамках учений. В результате испытания не удались из-за проблем с пусковой установкой. Военные изучают возможные причины неудачи. При этом в Командовании глобальных ударов допустили перенос учений на другую дату.

В Пентагоне также отметили, что задачей учений является проверка эффективности системы.

Minuteman III была создана в 1970 году и запускается исключительно из шахты. За 40 лет она неоднократно модернизировалась. При этом в Пентагоне периодически сообщали о неудачных запусках ракеты.