Российские ветераны обратились к Лаврову и Шойгу: снести в Карабахе памятник фашисту Нжде!

Любопытно, что обращение российских ветеранов направлено в МИД России накануне визита главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова в Ереван.

Подмосковная общественная организация ветеранов войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов обратилась с заявлением к федеральным властям c призывом демонтажа памятника фашистскому коллаборанту Нжде в Карабах е, напоминая о недопустимости героизации приспешников фашизма. Соответствующая просьба направлена в МИД и МО РФ. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на портал, посвященный Великой Отечественной Войне – Стопфазишм.ру.

Московских ветеранов возмутил памятник приспешнику Нжде в Зоне российского миротворчества в Карабахе.

В заявлении говорится о преступлениях, совершенных сформированным Нжде из пленных армян-красноармейцев и воевавшего в рядах вермахта «Армянского легиона» в отношении тысяч мирных жителей Польши, Украины, убийствах более двадцати тысяч мирных жителей в Западном Крыму.

Подчеркивая значимость победы над фашизмом как события, объединяющего все народы бывшего СССР, организация предупреждает, что нахождение памятника на территории, где российский миротворческий контингент собирается праздновать День Победы – это подрыв одной из немногих объединяющих ценностей на евразийском пространстве. Ветераны также уверены, что это подрывает авторитет России как принципиального борца с героизацией фашизма.

Минобороны и МИД России на этот момент не отреагировали на обращение ветеранов войны.