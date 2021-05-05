Лидеру оппозиции поручили сформировать правительство Израиля
Президент Израиля Реувен Ривлин вручил в среду мандат на формирование правительства лидеру израильской парламентской оппозиции, главе центристской партии «Йеш Атид» («Есть будущее») Яиру Лапиду.
«Коммерсант» пишет, что это произошло на следующий день после того, как действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, первым получивший мандат после парламентских выборов, не смог создать правящую коалицию в отведенные для этого 28 дней.
57-летний Яир Лапид получил рекомендации 56 из 120 депутатов Кнессета. Его ближайший конкурент и потенциальный союзник — глава правой партии «Ямина» Нафтали Беннет — получил всего семь рекомендаций.
У Яира Лапида есть 28 дней, чтобы сформировать правительство. Кандидат в премьеры должен заручиться поддержкой абсолютного парламентского большинства (61 из 120 депутатов Кнессета) или в некоторых исключительных случаях простого большинства голосов, при условии, что часть партий, не получивших министерские портфели, все равно будет готова поддержать правительство в ходе процедуры его одобрения в Кнессете.