Лидеру оппозиции поручили сформировать правительство Израиля

«Коммерсант» пишет, что это произошло на следующий день после того, как действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, первым получивший мандат после парламентских выборов, не смог создать правящую коалицию в отведенные для этого 28 дней.

57-летний Яир Лапид получил рекомендации 56 из 120 депутатов Кнессета. Его ближайший конкурент и потенциальный союзник — глава правой партии «Ямина» Нафтали Беннет — получил всего семь рекомендаций.

У Яира Лапида есть 28 дней, чтобы сформировать правительство. Кандидат в премьеры должен заручиться поддержкой абсолютного парламентского большинства (61 из 120 депутатов Кнессета) или в некоторых исключительных случаях простого большинства голосов, при условии, что часть партий, не получивших министерские портфели, все равно будет готова поддержать правительство в ходе процедуры его одобрения в Кнессете.