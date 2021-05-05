Кардашьян попала в скандал с контрабандой

Отмечается, что в 2016 году таможенники конфисковали фрагмент древнеримской статуи Афины скульптора Мирона, которая была частью партии предметов интерьера на имя Ким Кардашьян общей стоимостью 750 тысяч долларов.

Американская телезвезда Ким Кардашьян оказалась в центре скандала из-за контрабанды. Об этом 5 мая сообщило издание Daily Mail.

Статуя из известняка датируется первым веком и прибыла в Лос-Анджелес, когда Кардашьян и ее муж, рэпер Канье Уэст, ремонтировали свой дом.

На прошлой неделе власти США подали гражданский иск о конфискации указанного имущества. Вместе с Ким в документах фигурирует Аксель Вервордт – знаменитый бельгийский дизайнер и торговец антиквариатом, который курировал ремонт дома Кардашьян.

Сама Кардашьян отрицает свою причастность к контрабанде. Ее представитель заявил, что Ким не покупала статую и ее имя могло быть использовано без разрешения.

Статуя, изъятая американскими властями, была частью пятитонной партии, в которую вошли антиквариат, современная мебель и предметы декора на общую сумму почти в 746 000 долларов.

Власти Италии провели расследование и пришли к выводу, что скульптура была украдена и вывезена незаконно. Теперь они требуют вернуть произведение искусства.