Кардашьян попала в скандал с контрабандой
Американская телезвезда Ким Кардашьян оказалась в центре скандала из-за контрабанды. Об этом 5 мая сообщило издание Daily Mail.
Отмечается, что в 2016 году таможенники конфисковали фрагмент древнеримской статуи Афины скульптора Мирона, которая была частью партии предметов интерьера на имя Ким Кардашьян общей стоимостью 750 тысяч долларов.
Статуя из известняка датируется первым веком и прибыла в Лос-Анджелес, когда Кардашьян и ее муж, рэпер Канье Уэст, ремонтировали свой дом.
На прошлой неделе власти США подали гражданский иск о конфискации указанного имущества. Вместе с Ким в документах фигурирует Аксель Вервордт – знаменитый бельгийский дизайнер и торговец антиквариатом, который курировал ремонт дома Кардашьян.
Сама Кардашьян отрицает свою причастность к контрабанде. Ее представитель заявил, что Ким не покупала статую и ее имя могло быть использовано без разрешения.
Статуя, изъятая американскими властями, была частью пятитонной партии, в которую вошли антиквариат, современная мебель и предметы декора на общую сумму почти в 746 000 долларов.
Власти Италии провели расследование и пришли к выводу, что скульптура была украдена и вывезена незаконно. Теперь они требуют вернуть произведение искусства.