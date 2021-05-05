Крупнейшие учения США в Европе начинаются в Эстонии
Учения Swift Response, являющиеся началом серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe, начинаются в Эстонии вечером, сообщает пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны.
Учения являются прологом серии учений, которые пройдут в 16 европейских странах с участием 28 тысяч военнослужащих, передает «Коммерсант».
7 мая военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии США осуществят десантирование на аэродром местечка Нурмси Ярваского уезда. Днем и ночью 8 мая американские войска на вертолетах вылетят из Нурмси Ярваского на Центральный полигон.