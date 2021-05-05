Глава Генассамблеи ООН ответил на претензии Армении

Наличие факта «геноцида» должно определяться компетентным международным судебным органом. Об этом заявил председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр в ответ на высказывания постпреда Армении в ООН, вынесшего домыслы «геноциде армян» на повестку дня заседания, посвященного Международному дню многосторонности и дипломатии во имя мира.

Дипломат напомнил, что геноцид - это преступление, конкретно определенное в Конвенции ООН 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Он подчеркнул, что в Конвенции четко прописано, что представляет собой геноцид и как он определяется, передает Anadolu.

«Соответственно, преступление геноцида должно быть определено компетентным судебным органом. Другими словами, чтобы квалифицировать инцидент как геноцид, компетентный международный трибунал должен принять соответствующее решение», - пояснил Бозкыр.

«Позиция ООН в отношении того, что представляет собой геноцид, соответствует Конвенции и в прошлом неоднократно озвучивалась должностными лицами ООН, а две недели назад пресс-секретарь генсека ООН подтвердил, что геноцид должен определяться со стороны соответствующего судебного органа», - добавил Бозкыр.