Сопредседатели приветствуют освобождение Азербайджаном задержанных армян

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от Российской Федерации, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шефер от США) приветствуют освобождение Азербайджаном задержанных армян Роберта Варданяна, Самвела Шухяна и Сейрана Тамразяна. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в заявлении посредников, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Согласно сообщению, ссылаясь на свое заявление от 13 апреля, сопредседатели рекомендуют сторонам обмениваться всеми данными, необходимыми для проведения эффективного разминирования, предпринять конкретные шаги по созданию атмосферы взаимного доверия, способствующей установлению прочного мира путем решения проблем, обозначенных в вышеуказанном заявлении.