Как сообщает haqqin.az, об этом армянской службе Радио Свобода заявили член Совета старейшин Ходжавендского района Мартуни Артак Мкртчян и независимый депутат Национального собрания Армении София Овсепян.

Один из лидеров карабах ских сепаратистов, так называемый секретарь Совета безопасности Нагорного Карабах а Виталий Баласанян накануне в центре Ходжавенда (армянская версия – Мартуни) предложил демонтировать памятник Гарегину Нжде.

По информации радиостанции, В.Баласанян настаивает на демонтаже памятника пособнику нацизма Г.Нжде до 9 мая – дня победы над гитлеровским режимом. Баласанян предложил еще один вариант решения проблемы - переместить памятник на территорию Зангезурского района.

Как сообщили представители армянской общины Ходжавенда, на демонтаже памятника настаивает руководство российского миротворческого контингента.

Напомним, что канонизированный в современной Армении один из руководителей армянской повстанческой армии Гарегин Нжде лично командовал истреблением и зачисткой азербайджанского населения в Зангезуре и Нагорном Карабахе до советизации. А впоследствии эмигрировав в Европу, примкнул к европейскому фашистскому движению.