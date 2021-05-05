Женщина в Мали родила девять детей. Все они живы

25-летняя жительница Мали успешно родила сразу девятерых младенцев - на два больше, чем ожидали врачи, которые во время УЗИ смогли заметить лишь семерых детей. Роды у Халимы Сиссе принимали в Марокко: туда, в специальную клинику, отправили женщину власти Мали, пишет Русская служба BBC.

"Я счастлив, очень-очень счастлив, - признался в интервью BBC отец младенцев. - Моя жена и дети (пять девочек и четверо мальчиков) чувствуют себя отлично".

Девятерня - чрезвычайно редкое явление, обычно связанное с осложнениями, в результате которых младенцы умирают. Поэтому министр здравоохранения Мали на полном основании поздравила медиков обеих стран со счастливым исходом.

Супруг Халимы находится в Мали со старшей дочерью, но, по его словам, он постоянно общается с женой в больнице и не волнуется о будущем семьи, которая неожиданно стала многодетной.

"Господь ниспослал нам этих детей, так что ему и решать, что с ними будет дальше, - сказал он в интервью Африканской службе BBC/ - Я совершенно не волнуюсь, ведь когда Всевышний делает что-то, его пути неисповедимы".