Террористы ПКК сдались турецким властям

Турецким силам безопасности сдались еще четверо членов террористической организации ПКК, сообщает Anadolu со ссылкой на МВД страны.

По данным министерства, боевикам удалось бежать из расположения группировки. Было установлено, что сдавшиеся члены ПКК присоединились к террористической организации в 2013 и 2018 годах. Вплоть до недавнего времени они действовали на территории Ирака.

Отмечается, что они сложили оружие в результате разъяснительной работы правоохранительных органов. Число членов ПКК, которые добровольно сложили и сдались властям в этом году, достигло 67 человек.

Напомним, США и Европейский союз внесли ПКК в списки террористических организаций.