Франция пригрозила оставить британский остров без электричества

Власти Франции пригрозили отключением электричества острову Джерси, который является коронной территорией Великобритании, а электроэнергию получает из Франции. По словам министра моря Франции Анник Жирарден, Великобритания ввела новые правила на рыбную ловлю у берегов Нормандских островов, не уведомив при этом ЕС и нарушив торговые соглашения с ЕС, пишет «Коммерсант».

Выступая во французском парламенте, Жирарден заявила, что «пришла в негодование», когда узнала, что для лова рыбы у берегов Нормандских островов были негласно введены новые правила, «принятые в одностороннем порядке и без всяких объяснений». По мнению министра, это дает Франции право пойти на ответные меры. Например, перестать поставлять электричество на остров Джерси.

Для лова рыбы в этой части Ла-Манша французские суда получают лицензию у властей острова Джерси, который находится под юрисдикцией британской короны, но не входит в состав Великобритании. Однако на этот раз лицензии были предоставлены лишь 41 французскому судну. Власти Джерси объяснили это тем, что лицензии выдавались в соответствии с положениями договора о торговле и сотрудничестве Великобритании и ЕС. Эти положения требуют установки на всех судах прибора для отслеживания их местоположения, чтобы можно было подтвердить, что это судно уже занималось ловом рыбы на данном участке в период с 2012 по 2016 годы. Причем такое оборудование чаще всего устанавливается на более крупных рыболовецких судах. Кроме того, правила оговаривают сроки нахождения каждого судна в конкретных местах ловли рыбы, и эти сроки, утверждает французская сторона, оказались значительно короче, чем было до сих пор.

Как заявила Жирарден, эти «новые технические правила» можно считать «недействительными», раз о них не уведомили ЕС и не обсудили с Францией. Франция готова к ответным мерам, отметила она.

«Что касается Джерси, то хочу напомнить вам,— заявила Жирарден,— что на остров подается электричество по подводному кабелю. Мне будет жаль, если дойдет до этого, но мы пойдем на это, если придется».

Франция поставляет электроэнергию острову Джерси уже 37 лет. Сейчас почти 95% электроэнергии, необходимой для нормальной жизни, Джерси получает по кабелям, проложенным по дну пролива, остальное дают местные дизельные электростанции компании Jersey Electricity.