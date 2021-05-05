Доклад омбудсмена о преступлениях на почве ненависти к азербайджанцам

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева подготовила отчет о преступлениях на почве ненависти и враждебных высказываниях в отношении азербайджанцев и направила его в соответствующие международные организации.

Как сообщили haqqin.az в аппарате омбудсмена, цель отчета - проинформировать мировую общественность о фактах нарушений прав человека, вызванных давней политикой этнической ненависти со стороны Армении в отношении азербайджанцев, призвать международные организации принять необходимые меры по их предотвращению.

При составлении отчета были использованы фактологические материалы, полученные омбудсменом в результате мониторинга армянских СМИ и социальных сетей.

В отчете отмечается, что новые территориальные претензии и идеология ненависти, сформированная политической элитой Армении против других народов региона на протяжении многих лет, сопровождались политикой этнических чисток и оккупации. Так, в результате политики, которая предусматривает фальсификацию исторических фактов и разжигание ненависти и нетерпимости в отношении азербайджанцев в армянском обществе, в разные периоды истории совершались этнические чистки, массовые убийства и геноцид. Оккупация Арменией 20 процентов азербайджанских земель в течение почти 30 лет и изгнание более одного миллиона человек из их родных домов демонстрируют тот эффект, который имеет ее давняя политика ненависти на этнической почве в отношении азербайджанцев.

Несмотря на требования документов, принятых ООН, Советом Европы и другими соответствующими международными организациями о прекращении оккупации, Армения продолжала свою политику агрессии, массово и грубо нарушая права человека, не уважая нормы и принципы международного права. Отсутствие своевременной международно-правовой оценки военных преступлений и нарушений прав человека, совершенных Арменией, создало условия для продолжения таких случаев.