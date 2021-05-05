Корабли США и Грузии провели учения в Черном море

Корабли береговой охраны США и Грузии провели ряд учений в Черном море, заявили в шестом флоте ВМС США, передают РИА Новости.

Ранее в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ) сообщили, что сторожевой корабль "Гамильтон" береговой охраны США зашел в Черное море, за ним следят силы Черноморского флота. Шестой флот США подтвердил, что "Гамильтон" находится в Черном море.

"Катер береговой охраны США "Гамильтон" прибыл в Батуми для встречи с официальными лицами из береговой охраны Грузии, министерства обороны Грузии и посольствами США в Тбилиси. Береговая охрана Грузии и США в последние несколько дней работали вместе в Черном море, проведя ряд тренировок и учений", - говорится в сообщении шестого флота США в Twitter.

Шестой флот США, штаб-квартира которого находится в итальянском Неаполе, проводит полный спектр военно-морских операций, часто - совместно с союзниками и партнерами из других государственных ведомств.