Талибы захватили один из районов в Афганистане

Боевики движения «Талибан» захватили район Бурка в провинции Баглан на севере Афганистана. Об этом сообщил журналистам представитель департамента полиции провинции Баглан Джавид Бешарат, передает Anadolu.

Бешарат уточнил, боевики совершили вооруженное нападение на район Бурка, в результате чего районный центр перешел под контроль талибов. «Операция по возвращению региона будет начата. В ходе боестолкновения, вспыхнувшего после атаки, талибы понесли большие потери», - сказал Башарат.

«Талибан» пока не делало никаких заявлений по поводу инцидента.