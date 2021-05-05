Фантастика становится реальностью: британские военные испытали реактивные костюмы, которые позволяют владельцу летать, как в фильме «Железный человек», передает D etaly.co.i l .

Королевская морская пехота Великобритании провела учения по высадке на борт корабля с помощью реактивных костюмов, разработанных компанией Gravity Industries.

Испытания проходили на патрульном корабле HMS Tamar. В них участвовали более 40 военных, однако реактивные костюмы пилотировали представители самой компании-разработчик. Реактивные ранцы довольно сложны в управлении и требуют хорошей координации движений.

Во время испытаний люди в реактивных костюмах взлетали с борта жестких надувных лодок и высаживались на корабле.

Костюмы еще только тестируют, но военные надеются, что они позволят проводить сложные операции быстрее обычного.