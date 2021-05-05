Россияне стали скупать жилье в Анталье и Бодруме

В первом квартале 2021 года россияне приобрели 938 объектов жилой недвижимости в Турции, в основном в Стамбуле, Измире, Анталье и Бодруме, отмечает газета. Прирост показателя составил почти 10% год к году.

Высокие темпы роста цен на курортную недвижимость в России заставили россиян покупать такое жилье в Турции почти наполовину дешевле. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на подсчеты Turk.Estate, которые основаны на данных Института статистики Турции.

В 2020 году россияне купили в Турции 3078 квартир, это на 6% больше, чем в 2019-м.

Сложившаяся в Турции ситуация с коронавирусом и введенные в стране жесткие ограничения россиян не смущают, отмечает «Коммерсантъ».

Турецкая недвижимость остается ликвидным активом для россиян, заявил «Коммерсанту» брокер недвижимости Tranio. Средняя цена продажи апартаментов площадью 50-70 кв. м в новостройке в Аланье или трехкомнатной квартиры площадью 90 кв. м в районе Стамбула Эсеньюрт составляет €50 000.

«Закрытие границ и ограничения на зарубежные поездки из-за пандемии только подогрели интерес россиян к покупке жилья в Турции. Тем более что в России курортная недвижимость для многих сограждан становится недоступной из-за высоких темпов роста цен», — заявила изданию глава совета директоров «Бест Новострой» Ирина Доброхотова.