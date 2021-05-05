У премьер-министра было 28 дней с 6 апреля, когда президент поручил ему создать коалицию, но слепить что-то путное из 13 партий у Биби, как называют израильтяне Нетаньяху, чья партия «Ликуд» набрала голосов больше, чем другие, не получилось. Теперь может настать черед Яира Лапида, чья политическая сила «Еш Атид» финишировала второй. Не выйдет у Лапида – выборов не избежать.

Израиль уверенно движется к новым парламентским выборам, пятым за последние полгода. Премьер и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху не уложился в срок, который ему отводился для формирования правительственного большинства в кнессете. Теперь президент Реувен Ривлин может дать шанс сделать то, что не вышло у Нетаньяху, другому партийному лидеру, а может и сразу запустить процедуру роспуска парламента.

Подобная ситуация уже была после выборов в апреле и в сентябре 2019 года: до создания правительства дело не дошло. После выборов в марте 2020 года выход из ситуации будто бы нашли, сформировав широкую коалицию, в которой правоконсервативный «Ликуд» стал партнером левой оппозиционной «Кахоль-Лаван». Пост премьера должны были по очереди занимать Нетаньяху и Бенни Ганц, лидер «бело-голубых». Первой была очередь возглавлять правительство Биби, а Ганц стал министром обороны, но когда стало подходить время левого брать премьерские бразды, Нетаньяху мастерски спровоцировал правительственный кризис, и страна опять ушла на выборы, которые состоялись в марте. Скоро лето, а правительства все нет.

В последний момент Нетаньяху попытался спасти ситуацию и предложил поучаствовать в правительстве Нафтали Беннету, бывшему члену «Ликуда», а нынче главе блока правых партий «Ямина». Причем на самых выгодных условиях: Беннет мог бы занять премьерское кресло первым, а спустя год его бы сменил Нетаньяху. Дескать, увидев, что «Ямина» в коалиции, к ним бы примкнули и другие партии. Но Беннет отказался, обвинив Нетаняху в том, что тот хочет возложить ответственность на «Ямину» за свою неспособность сформировать правительство. При этом Нафтали Беннет заявил, что вошел бы в правительство без «Ликуд», но с левыми и центристскими партиями.

Отдельным сильно усложняющим обстоятельством является нежелание многих партий участвовать в коалициях друг с другом и, в частности, с арабскими партиями. В общем, задача формирования израильского правительства сильно похожа на задачу, к которой нужно перевезти в лодке на другой берег волка, капусту и козла, но так, чтобы все остались целы. Пока ничего из этого не выходит.

Ну, и конечно, все помнят, что как только Биньямин Нетаньяху останется без премьерской неприкосновенности, его возьмут в оборот по обвинениям в коррупции. Но до формирования нового правительства, которое сформировать почти невозможно, Биби остается главой Кабинета. И так уже 12 лет.