В Армении признали поражение в апрельской войне. А причину объявили гостайной

Армянская редакция «Радио Свобода» пишет, что доклад комиссии о войне 2016 года в парламенте Армении в среду обсуждался в закрытом режиме. Власти утверждают, что в нем содержится информация, составляющая государственную тайну.

Комиссия по расследованию обстоятельств боевых действий в апреле 2016 года в Нагорном Карабах е выяснила глубинные причины неудач армянской стороны, заявил на брифинге председатель комиссии парламента Армении по вопросам обороны и безопасности, депутат правящей фракции «Мой шаг» Андраник Кочарян.

«Мы пытались понять глубинные причины нашего поражения или наших неудач в 2016 году. Не поверхностные - было горючее или патроны на позиции в тот момент или нет. Во время войны всегда бывает нехватка чего-либо. Другое дело – имели ли наши упущения в управлении необратимые последствия?» - сказал Андраник Кочарян.

При создании комиссии армянские власти обещали прояснить вопросы общественности о погибших, территориальных потерях, нехватке вооружения и продовольствия, заговорщических договоренностях, неоперативном реагировании командования на известия о нападении противника.

На вопрос, в чем была причина апрельской войны и кто в ней виновен, армянский депутат не дал прямого ответа, объяснив тем, что это государственная тайна. В то же время Кочарян не исключил возможности обнародования некоторых эпизодов из доклада в ближайшие дни. По его словам, доклад может стать причиной для возбуждения уголовных дел.

Касаясь вопроса о создании следственной комиссии по расследованию причин поражения армянской стороны в 44-дневной войне осенью 2020 года, Андраник Кочарян заявил, что при необходимости власти изучат и эту войну.

Глубинные причины неудач в апрельской войне с самого начала были ясны некоторым политическим кругам, заявил руководитель оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, касаясь заявления Кочаряна.

Оппозиционный депутат считает, что в докладе есть некоторые недостатки. Сославшись на доклад и интервью Андраника Кочаряна, он заявил, что если одним из виновников апрельских событий также является Артак Давтян, который во время четырехдневной войны был начальником оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Армении, то он не должен был быть сейчас начальником Генштаба ВС.

Помимо имени Артака Давтяна в докладе упоминаются имена и других чиновников, сказал Марукян. Оппозиционный депутат считает, что сейчас неправильно держать доклад в секрете, и пообещал, что они будут лоббировать его обнародование.

Марукян заключил, что после апрельской войны государственная система не готовилась к войне ни до революции 2018 года, ни после нее: «Были большие планы, например, я могу сказать по части Оника Гаспаряна, что были большие планы, было представлено, что нужно сделать, но через месяц после назначения началась 44-дневная война, то есть за этот месяц исправить что-то было невозможно».

В созданную два года назад комиссию по расследованию обстоятельств апрельской войны были приглашены для допроса экс-президент Армении Серж Саргсян, бывший премьер-министр Карен Карапетян, бывший министр иностранных дел Эдвард Налбандян и многие другие высокопоставленные должностные лица и военные. Только Юрий Хачатуров, занимавший в 2016 году пост начальника Генштаба ВС, отклонил приглашение комиссии.