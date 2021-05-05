Реза Дегати в осажденной Шуше: «Попрощался с безоружными азербайджанскими добровольцами...»

Всемирно известный фотограф азербайджанского происхождения Реза Дегати на своей официальной странице в Instagram поделился фотографиями и публикацией об оккупации Шуши в 1992 году и цветке харыбюльбюль.

«Харыбюльбюль, или Ophrys caucasian, для азербайджанского народа является символом любви и мира, уникальный цветок семейства орхидные. В апреле 1992 года, будучи единственным журналистом в Шуше, которую армянские войска осаждали на протяжении нескольких недель, мне пришлось пешком перебираться через Джыдырдюзю, которая также находилась под прицелом армянского снайпера.

Попрощался с военными и безоружными добровольцами, защищающими город, и один из них передал мне харыбюльбюль, чтобы я отвез его в Париж», - написал Дегати.