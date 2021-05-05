ВОЗ заявила о «знаменательном моменте» в борьбе с коронавирусом

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус приветствовал действия администрации президента США Джо Байдена, которая поддержала отказ от патентов на вакцины против коронавируса, чтобы устранить препятствия при производстве препаратов в мире.

«Это знаменательный момент в борьбе против COVID-19», — написал Гебрейесус в Twitter, назвав решение американской администрации «мощным примером лидерства Соединенных Штатов в отношении вызовов в глобальном здравоохранении».

Глава ВОЗ в течение нескольких месяцев призывал страны, участвующие в переговорах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по правам интеллектуальной собственности, приостановить действие патентных правил для тех вакцин, которые разрешены для использования в чрезвычайных ситуациях. Как отмечается на сайте ООН, США долгое время выступали против этого.

Однако в среду, 5 мая, представитель Вашингтона на переговорах Кэтрин Тай опубликовала заявление о том, что Соединенные Штаты поддержали отказ от защиты интеллектуальной собственности в отношении вакцин от COVID-19.