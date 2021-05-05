Politico: Байден и Путин могут встретиться в Баку

Бывшие американские чиновники и эксперты в числе возможных мест проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена назвали Баку. Об этом сообщила газета Politico.

Как отмечает издание, ранее в СМИ появилась информация о том, что власти ряда европейских государств уже предложили принять саммит. В их числе, указывает Politico, три страны, которые привыкли принимать такие встречи: Швейцария, Финляндия, Австрия. Эти страны в широком смысле считаются «нейтральными» местами для проведения подобных мероприятий.

По мнению бывших американских должностных лиц, а также экспертов, опрошенных Politico, не стоит также исключать из числа кандидатов «темных лошадок». Среди них издание называет Рейкьявик, Прагу, Любляну и, возможно, Баку. В списке потенциальных мест проведения встречи Рейкьявик упоминают и некоторые действующие должностные лица США.

Как отмечает Politico, Исландия, хоть и находится дальше других перечисленных государств с точки зрения географии, а также входит в состав НАТО, уже имеет опыт проведения подобных саммитов. В 1986 году исландская столица принимала встречу генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана.

«Выбор в качестве места проведения саммита Баку стал бы нешаблонным решением, однако шансы на то, что Байден отправится в азербайджанскую столицу, как пишет издание, невелики из-за вероятной негативной реакции на это Армении и американцев армянского происхождения», - пишет издание.