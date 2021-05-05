Индия установила очередной коронавирусный антирекорд

Индия установила новый антирекорд по числу случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав страны.

По данным ведомства, за минувшие сутки было зарегистрировано 412,2 тысячи новых заболевших вирусом. Также был установлен антирекорд по числу смертей от коронавируса — за прошедший день скончались 3 980 человек.

Ранее сообщалось, что число новых случаев COVID-19 в Индии вновь начало расти после трехдневного снижения прироста заболевших.