Грузия обсуждает открытие сухопутных границ

Правительство Грузии ведет работу по открытию сухопутных границ страны. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава, передает Грузия Онлайн.

По ее словам, на сухопутных границах предположительно будут действовать те же правила въезда, что и воздушным путем.

На сегодняшний день прилетающие в Грузию иностранцы должны предъявить справку, подтверждающую отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного за последние 72 часа. В случае длительного пребывания в Грузии эти лица в течение 3 дней проходят повторный тест за свой счет.

Свободное передвижение через сухопутные границы между Азербайджаном и Грузией приостановлено с 14 марта прошлого года из-за пандемии.