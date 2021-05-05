Fitch Ratings в очередной раз подтвердило высокий рейтинг Expressbank
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в очередной раз подтвердило высокий рейтинг ОАО Expressbank, являющегося одним из ведущих банков Азербайджана. Таким образом, оценивающее банки по таким важным показателям, как экономическая среда, динамика и качество клиентского портфеля, перспективы роста, прозрачность, прибыльность, и т.д., агентство Fitch Ratings, высоко оценив бизнес-стратегию, удачную политику, стабильные финансовые показатели ОАО Expressbank, подтвердило рейтинг банка на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом.
Данный показатель, отражающий высокий капитал, позицию ликвидности и стабильное финансовое состояние банка, считается одним из самых высоких результатов среди местных банков.
Несмотря на влияние нетрадиционной рыночной среды, порожденной пандемией, на экономику страны, сохранение влиятельным международным рейтинговым агентством неизмененным высокого рейтинга банка является показателем здоровой позиции и финансовой устойчивости банка.
Устойчивость капитала банка оказывает сильное влияние на определение рейтинга. Таким образом, основной капитал банка составляет 49% активов, оцененных с учетом рисков, согласно соответствующей методологии (Fitch Core Capital) агентства Fitch Ratings.
Подтвержденные рейтинги указаны в нижеследующей форме:
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «В» прогноз «Стабильный»
Краткосрочный рейтинг дефолта на уровне «В»
Данный прогноз Fitch Ratings отражает потенциал оплаты возможных рисков, учитывая качество активов, адекватность капитала ОАО Expressbank.
ОАО Expressbank, взявшее за основу прозрачное финансовое сотрудничество и потребности клиента, постоянно реализуя все новые проекты и кампании, всегда придает особое значение обеспечению удовлетворенности клиента.
Подробную информацию о банковских продуктах и услугах можно получить, посетив официальный сайт Банка https://www.expressbank.az/ или позвонив в Информационный центр 132.