В КНДР предупредили о коронавирусе на листовках из Южной Кореи

В Северной Корее предупредили граждан о риске заразиться коронавирусом через пропагандистские листовки, отправляемые из Южной Кореи. Об этом пишет газета Rodong Sinmun, передает Интерфакс.

На прошлой неделе группа активистов в Южной Корее, состоящая из северокорейских перебежчиков, сообщила, что отправила на территорию КНДР около 500 тысяч листовок. Издание пишет, что граждане должны активизировать антивирусные усилия, поскольку «вакцины оказались неэффективным средством в предотвращении распространения коронавируса в других странах».

КНДР не раз выражала недовольство в связи с распространением Южной Кореей своих пропагандистских листовок через границу, в том числе и с помощью воздушных шаров. Власти Северной Кореи активно настаивали на том, чтобы их южные коллеги предприняли меры для предотвращения деятельности агитаторов.