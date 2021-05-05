Вертолеты израильских ВВС обстреляли позиции «Хезболлах» в Сирии

Израиль атаковал в четверг позиции проиранских вооруженных формирований в сирийской провинции Эль-Кунейтра в 40 км к югу от Дамаска. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Al Hadath.

По его информации, в атаке участвовали вертолеты израильских ВВС, которые нанесли удары по командному пункту шиитских отрядов «Хезболлах», воюющих на стороне сирийской армии. Сведений о погибших и раненых в рядах шиитских бойцов не поступало, передает ТАСС.