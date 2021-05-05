Принц Уильям захотел модернизировать монархию

Внук британской королевы Елизаветы II, герцог Кембриджский Уильям уже раздумывает над тем, как он хочет модернизировать систему в стране. Об этом знакомый с ситуацией источник рассказал US Weekly.

По его информации, 39-летний принц «уже думал о будущем монархии и изменениях, которые он внесет», даже несмотря на то, что официально является вторым в очереди на престол после своего отца Чарльза. Отмечается, что хотя Уильям уважает протокол и традиции, он видит своей миссией установление более близкой связи с народом.

«Он и его жена Кейт успешно создали здоровый баланс между открытостью и завесой тайны, которая окружает королевскую семью. Он принимает тот факт, что быть в центре внимания — часть работы, и его это устраивает», — поделился собеседник издания.

Источник добавил, что принц серьезно относится к будущей роли короля и считает большой честью и привилегией занять такую должность. «Монархия и его семья всегда будут для него на первом месте», — считает он. Собеседник добавил, что за годы Уильям «более чем доказал, что достоин» престола, а его супруга Кейт и далее будет прекрасной опорой.