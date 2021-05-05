Сотрудники Сиязаньского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых задержали подозреваемых в разбойном нападении, сообщили haqqın.az в ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

В результате операции сотрудники полиции задержали братьев Турхая и Эльшана Фарзалиевых, подозреваемых в ограблении магазина в селе Зарат.

В ходе расследования было установлено, что они заранее проникли в продовольственный магазин. Чтобы владелец не оказал сопротивления, Турхай держал его за руки, а Эльшан в это время забрал из кассы 126 манатов.

В ходе допроса братья признались в содеянном и заявили, что раскаиваются.

По факту проводится расследование.