Поездка в Турцию на двоих за 25 AZN?
Вам не кажется, что пора сделать перерыв? 2020 год был для всех нас очень утомительным, и полноценный отдых в новом году был бы очень уместен.
Когда мы говорим «отдыхать», то не имеем в виду обычные выходные в конце недели. Ведь сейчас самое идеальное время для того, чтобы устроить себе каникулы и провести их вместе со своим любимым человеком. А отдохнуть и при этом сэкономить это вдвойне приятно, поэтому мы настоятельно рекомендуем прочитать эту статью до конца.
Для начала хотелось бы рассказать о компании, которая предоставляет такую возможность - это Moodbana.
Вы наверняка уже слышали это название. Торговый сайт, который был запущен в нашей стране всего лишь несколько месяцев назад, сразу же начал радовать выгодными скидками и кампаниями.
Все товары, которые представлены вашему вниманию, находятся в Баку и доставляются по вашему адресу в течение 24-48 часов.
И, конечно же, отпуск - ещё один повод обновить и дополнить свой гардероб. И поэтому Moodbana.com предлагает решение сразу двух проблем. Как?
Так, любой, кто делает заказ на сумму от 25 AZN и выше на MOODBANA.COM с 01.05.2021 по 31.05.2021, автоматически включается в кампанию «Счастливый клиент». Победители кампании будут выбраны случайным образом 1 июня. Отметим, что каждая покупка на 25 манатов означает больше шансов на выигрыш.
Что ждет победителей?
1-е место: поездка на двоих в Турцию.
2-е место: купон на 100 AZN.
3-е место: подарочный пакет от Moodbana.
Для получения дополнительной информации вы можете перейти на аккаунт Moodbana.com и @Moodbanacom в Instagram.