В Исмаиллы накрыли плантацию конопли фото

Отдел информации

Сотрудники Исмаиллинского районного управления полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств и культивированию наркосодержащих растений. Об этом сообщили haqqın.az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

В результате проведенной сотрудниками полиции операции задержан житель села Муджухафтаран Эльвин Меджидов.

Установлено, что он культивировал наркотические средства в лесной местности в селе Галынджаг. В ходе осмотра сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты 474 саженца конопли.

Проводится расследование.