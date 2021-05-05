В Исмаиллы накрыли плантацию конопли фото
Сотрудники Исмаиллинского районного управления полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств и культивированию наркосодержащих растений. Об этом сообщили haqqın.az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
В результате проведенной сотрудниками полиции операции задержан житель села Муджухафтаран Эльвин Меджидов.
Установлено, что он культивировал наркотические средства в лесной местности в селе Галынджаг. В ходе осмотра сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты 474 саженца конопли.
Проводится расследование.