Экс-главе «Азерхалча» продлили срок ареста

В Бинагадинском районном суде рассмотрено представление о продлении меры пресечения в отношении бывшего председателя правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадова.

Как сообщает АПА, представление было удовлетворено, срок ареста Видади Мурадова продлен на 3 месяца.

Напомним, в Генеральной прокуратуре в результате проведенных следственных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что в период с 9 декабря 2016 года по 31 декабря 2019 года Видади Мурадов в предварительном сговоре с другими лицами перечислил на банковские счета нескольких юридических лиц денежные средства на сумму 3 млн 435 тыс. манатов путем заключения формальных договоров с целью покупки пряжи для производства ковров ОАО «Азерхалча» и присвоил часть этой суммы, обналичив 1 млн 149 тыс. манатов.

9 января 2021 года Видади Мурадову были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. В отношении него решением районного суда избрана мера пресечения в виде ареста.