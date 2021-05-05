Глава МИД Украины встретился с госсекретарем США
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Помимо главы МИД Украины Блинкен собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем, сообщает «Московский комсомолец».
Кулеба отметил, что для Киева важно, что представитель США среди всех стран Восточной Европы выбрал для своего визита именно Украину. При этом он подчеркнул, что республика будет укреплять свои союзнические отношения с Вашингтоном.