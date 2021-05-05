Kapital Bank и Visa запускают Visa B2B Connect в Азербайджане

Kapital Bank и мировой лидер в области цифровых платежей компания Visa запустили в Азербайджане работу платежной сети Visa B2B Connect. Этот сервис позволяет Kapital Bank и его корпоративным, а также бизнес-клиентам отправлять и получать трансграничные платежи между предприятиями быстро, безопасно и с меньшими операционными расходами.

Visa B2B Connect устраняет существующие ограничения, значительно сокращая время проведения расчётов. Платформа также повышает прозрачность и предсказуемость потока транзакций, предлагая поставщикам и покупателям возможность отслеживать статус платежей из банка-отправителя в банк-получатель почти в реальном времени, улучшая и упрощая точность проведения транзакций, а также сверку и управление денежными потоками.

Улучшенная безопасность и защита от мошенничества также являются ключевыми особенностями этой уникальной платформы. С помощью этого инновационного платёжного решения Kapital Bank будет способствовать усилению местного бизнеса и цифровой трансформации страны. В настоящее время технология Visa B2B Connect доступна более чем на 80 рынках во всём мире.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 102 филиалах и 20 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.