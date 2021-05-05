В Азербайджане в праздничные дни никаких новых ограничений введено не будет. Об этом сказал первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине.

По его словам, единственное ограничение касается общественного транспорта, работа которого в праздничные дни будет остановлена.