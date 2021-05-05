Теймур Мусаев: В Азербайджане не будет новых ограничений из-за коронавируса обновлено 12:23; прямая трансляция
В Азербайджане в праздничные дни никаких новых ограничений введено не будет. Об этом сказал первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине.
По его словам, единственное ограничение касается общественного транспорта, работа которого в праздничные дни будет остановлена.
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Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит брифинг для представителей СМИ.
На брифинге первый заместитель министра здравоохранения Теймур Мусаев, заведующая департаментом по профилактике и контролю заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева информируют общественность о требованиях карантинного режима и последней ситуации в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса.