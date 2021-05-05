Рамиль Усубов: «Мы готовы внести вклад и в благополучие населения Армении»

Оснований для беспокойства по исполнению заявления от 10 ноября нет. Как сообщает Trend, об этом секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов сказал, комментируя исполнение пунктов заявления, подписанного 10 ноября 2020 года президентом Азербайджана, президентом России и премьер-министром Армении.

Рамиль Усубов отметил, что весь процесс находится под контролем президента Азербайджана, который знает что, как и когда нужно делать.

Усубов напомнил, что с подписания заявления прошло полгода, и пока рано говорить об идеальном течении процесса: «Завершается демаркация и делимитация границ. Азербайджан создает на территории военную инфраструктуру и объекты, которые являются одними из наиболее совершенных в мире. Формат оперативного и плодотворного сотрудничества по этому вопросу между президентами Азербайджана, России и Турции продолжается и в деятельности Мониторингового центра в Агдаме. Но многое еще предстоит сделать».

Секретарь Совбеза подчеркнул, что граждане страны, а также общественность зарубежных стран, чутко относящиеся к этому вопросу, должны быть уверены, что в приоритете национальные интересы Азербайджана.

Он напомнил, что Декларация от 10 ноября содержит девять пунктов: «Азербайджан верен всем своим обязательствам. Есть момент, который всегда отмечается президентом Ильхамом Алиевым - Азербайджан является инициатором, гарантом мира на Кавказе. Будучи готовы обеспечить безопасное проживание на своей территории граждан Азербайджана армянской национальности, мы точно так же готовы внести вклад и в благополучие населения Армении во имя интересов региона».