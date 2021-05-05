Минздрав анонсирует новый этап вакцинации в Азербайджане

В Азербайджане начнется новый этап вакцинации от коронавируса. Об этом сказал первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает haqqin.az.

По его словам, число случаев инфицирования среди граждан, получивших обе дозы, минимальное: «Каждая вакцина, применяемая в нашей стране, безопасна. У вакцинированных инфицированных болезнь не протекает тяжело. С 10 мая на всей территории Азербайджана достигшие 18-летнего возраста граждане смогут пройти вакцинацию».