В Баку повышается уровень безопасности на тротуарах для пешеходов, сообщили haqqın.az в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Согласно информации, тумба безопасности, установленная Бакинским транспортным агентством на дороге, спасла жизнь детям на тротуаре во время аварии. Так, во время ДТП автомобиль вышел из-под контроля и остановился, ударившись о тумбу. В результате стоявшие на тротуаре дети спаслись от наезда.

Отметим, что в соответствии с поручением главы государства по повышению уровня безопасности движения на дорогах Баку на 139 улицах столицы установлены тумбы безопасности. Их в основном устанавливают на дорогах и перекрестках с высоким риском аварий.

Продолжаются мероприятия по установке тумб безопасности в различных районах Баку.