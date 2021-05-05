Минздрав: В больницах Азербайджана становится все больше пустых коек

В больницах Азербайджана становится все больше пустых коек. Об этом сказал первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает haqqin.az.

По его словам, в стране уже вакцинированы 90 процентов медработников, входящих в группу риска. К этому показателю приближается и число получивших вакцину от коронавируса работников сферы образования.

Теймур Мусаев добавил, что в Азербайджане успешно продолжается процесс вакцинации, стартовавший 18 января.