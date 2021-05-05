Между Азербайджанским техническим университетом (АзТУ) и ООО «Сумгаитским парком технологий» подписан меморандум о сотрудничестве, сообщили в компании.

Меморандум подписали ректор Вилаят Велиев и генеральный директор компании Руслан Агабейли. Согласно документу, студентам АзТУ будут созданы условия для прохождения производственной практики в ООО и использования технической базы компании. Также предусматривается привлечение к научно-исследовательской и проектной работе студентов, отличившихся в производственной практике.

Кроме того, стороны будут сотрудничать в разработке, внедрении и продвижении программ, основанных на инновационных решениях для повышения интереса студентов к техническим специальностям.

В рамках сотрудничества также планируется реализация ряда проектов, направленных на подготовку молодых специалистов для удовлетворения потребностей в кадрах в различных отраслях промышленности, а также внесение вклада в будущее страны.