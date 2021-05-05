Что если кто-то из Азербайджана выиграет $370 миллионов в эту пятницу?

Уже в эту пятницу, 7 мая, лотерея Mega Millions разыграет огромный джекпот в несколько сотен миллионов долларов! Что бы вы сделали с такими деньгами? Если вы все еще думаете, что для участия в лотерее США нужно жить в Америке, у нас для вас отличная новость! Вам не нужно отправляться в США, чтобы попытаться выиграть $370 миллионов.

В настоящий момент лотерея США Mega Millions предлагает крупнейший джекпот в мире – на фоне всех локальных лотерей мира Mega Millions США, безусловно, выгодно отличается!

Джекпот Мега Миллионов достиг $370 млн . Ближайший тираж пройдет вечером в пятницу , 7 мая .

. Ближайший тираж пройдет . Для вашего удобства сервис TheLotter запустил спецсайт smartlottoshop.com, на котором граждане Азербайджана могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в €4,15!

Находясь в Азербайджане, вы можете официально принять участие в тираже!

Вы можете принять участие в лотерее Mega Millions из Азербайджана, купив официальные билеты на сайте smartlottoshop.com (спецсайт сервиса TheLotter), ведущем в мире сайте, предлагающего официальные лотерейные билеты онлайн.

"Лотерея Mega Millions получила общемировую известность после того, как разыграла джекпот в $1.537 миллиарда в октябре 2018 г.," - объясняет Адриан Кооремаанс, представитель пресс-службы сайта theLotter." И вот недавно, в январе 2020 г., лотерея разыграла $1.05 миллиард, этот джекпот был сорван 4 участниками лотерейного клуба. Джекпот лотереи США может расти до бесконечности, но с другой стороны, вполне возможно, что его выиграют уже сегодня ночью. И кто знает, победителем этого тиража может стать кто-то из Азербайджана!”

Преимущества участия в мировых лотереях онлайн

Участвовать в лотереях онлайн проще и удобнее, чем покупать билеты в киосках. Всего за несколько минут вы можете заполнить одно или более полей и получить свой шанс на выигрыш джекпота Mega Millions!

Регистрация на сайте бесплатна ! На сайте smartlottoshop.com вы получаете моментальный доступ к свыше 50 лотерей со всего мира.

! На сайте smartlottoshop.com вы получаете моментальный доступ к свыше 50 лотерей со всего мира. Удобные методы оплаты –резиденты Азербайджана могут легко приобрести свои официальные билеты лотерей, оплатив заказ картой Visa или Master Card.

–резиденты Азербайджана могут легко приобрести свои официальные билеты лотерей, оплатив заказ картой Visa или Master Card. Билеты по разумным ценам – вы можете принять участие в тираже Mega Millions, купив три поля по цене ниже €15 евро.Для вашего удобства, сервис TheLotter запустил спецсайт smartlottoshop.com, на котором граждане Азербайджана могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,15!

Официальные лотерейные билеты – представители сайта smartlottoshop.com (спецсайт сервиса theLotter) приобретут физические билеты у официальных ритейлеров от вашего имени.

– представители сайта smartlottoshop.com (спецсайт сервиса theLotter) приобретут физические билеты у официальных ритейлеров от вашего имени. Сайт не берет комиссионных с выигрышей. Его услуги оплачиваются лишь единожды – в момент заказа билетов (их цена на сайте немного выше, чем в официальных точках продажи).

Поддержка 24/7 – представители службы поддержки клиентов на сайте ответят на любой ваш вопрос, в любое время дня и ночи, через Живой Чат, по телефону, электронной почте или в социальных сетях.

Настоящие победители

За годы работы, начиная с 2002 года, сервис TheLotter выплатил свыше $100 миллионов долларов США, более чем 6 миллионам победителей со всего мира.

“Крупнейшие победители на нашем сайте – женщина из Панамы, которая выиграла $30 миллионов в Florida Lotto; и мужчина из Багдада, которому повезло сорвать $6.4-миллионный джекпот в августе 2015 года, в лотерее Oregon Megabucks,” - добавляет Коореманс.