Чавушоглу о некоторых разногласиях Турции с Москвой

Мнения Москвы и Анкары в некоторых вопросах разнятся, однако диалог с Россией, одним из важнейших региональных игроков, необходимо сохранять открытым и продолжать взаимодействие. Как сообщает РИА Новости, об этом глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы пытаемся установить с Россией рабочие взаимоотношения. В некоторых региональных вопросах Россия - важнейшее действующее лицо. Вместе с тем, добиться положительных результатов не всегда легко, однако возможно. Это не значит, что во всех вопросах мы придерживаемся одинакового мнения. Но мы в состоянии говорить открыто. Важно сохранять открытыми каналы диалога", - заявил Чавушоглу, подчеркнув, что Турция должна защищать свои национальные интересы и не может ставить под угрозу безопасность страны.

"Россия понимает это. Мы сотрудничаем с Россией, когда это возможно, однако остаемся непоколебимы, когда необходимо", - сказал турецкий министр.

Он отметил, что диалог с Россией должен способствовать региональной и международной стабильности. "Сирия тому пример. Очевидно, что наши мнения разнятся, и все же мы нашли способы работать сообща. Один из результатов - конституционный комитет, единственный действующий механизм резолюции ООН 2254", - заявил министр.